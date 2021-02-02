Kütahya’da kanalizasyon hattı çalışmaları

Kütahya’da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim alanlarındaki kanalizasyon hat yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri Hacı Azizler Mahallesi Villalar Bölgesi, Fuatpaşa Sanayi bölgesi ve Zafertepe Mahallesi’nde yeni yerleşim alanların kanalizasyon hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda alt yapısı güçlenmiş mahalleler oluşturulurken, yeni yerleşim alanlarında da alt yapı sorunları başlamadan çözüme kavuşmuş oluyor. Mahallelerde yapılan çalışmaların bu hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.



