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Kütahya’da kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu

14.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kütahya’da yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı, ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından Kütahya’da yarın yüz yüze eğitim başlayacaktı, ancak kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde bir gün süreyle ertelenmiştir. Bu okullarımızda yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Kütahya Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Altun Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Çamlıca Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
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