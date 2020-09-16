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Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 00:23 | Son Güncelleme

Kütahya'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karantina kararı kuralını ihlal ettiği belirlenen 3 kişi yurda yerleştirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda alınan "izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina sürelerini Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarında tamamlamasının sağlanması" kararının ardından uygulamaya geçildiği belirtildi.

Kütahya kent merkezinde karantina kurallarını ihlal eden 3 kişinin sağlık ekipleri ile polis eşliğinde yurda yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalle denetim ekiplerince izolasyon koşullarını ihlal ettiği belirlenen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından karantina sürelerini tamamlamak üzere Valilik tarafından belirlenen yurtta gözetim altına alındı.
Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal eden vatandaşlara ayrıca idari para cezası uygulandı."

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