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Kütahya’da karantinaya Demirciören’de sıkı önlemler alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alınan Kütahya merkez Demirciören köyünde jandarma tarafından sıkı önlemler uygulanıyor.Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Merkez İlçe Demirciören köyünde 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’den itibaren uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri kapsamında 4 tali yol ile köyün ana girişleri bariyerlerle kapatılırken, iki Jandarma Asayiş timi köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alınan Kütahya merkez Demirciören köyünde jandarma tarafından sıkı önlemler uygulanıyor.
Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği Merkez İlçe Demirciören köyünde 17 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’den itibaren uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri kapsamında 4 tali yol ile köyün ana girişleri bariyerlerle kapatılırken, iki Jandarma Asayiş timi köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Alınan önlemlerin karantinanın bitiş tarihi olan 1 Eylül 2020 tarihi saat 24.00’e kadar titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

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Merkez
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Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Şifa Eczanesi
Tavsanli
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