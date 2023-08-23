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Kütahya’da kavgası: 7 gözaltı

23.08.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’daki bir pavyonda iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, toplam 6 Adet tabanca ve bu tabancalara ait 36 fişek ele geçirildi.

Vefa Mahallesindeki alkollü bir eğlence mekanı önünde kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya karışan M.P. (51), B.T. (25), Ö.Ç. (25), M.G. (50), L.M. (44), A.E. (48) ve S.K’yi (22) gözaltına aldı.
İşletmede yapılan aramada, 1 adet pompalı av tüfeği, 11 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet havalı tüfek ve 1 adet pala ele geçirildi. Alkollü mekanda yapılan aramada, toplam 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait 36 adet fişek ele geçirildi.

Olayda adı geçen toplam 8 şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edilirken, işletmede ele geçirilen tabancaların sahipleri olduklarını beyan eden M.B. (42), S.A. (44), R.A. (25) ve A.R.(63) isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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