Kütahya’da KÇÖ’ye bin 787 iş yeri başvuru yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında devreye alınan ’Kısa Çalışma Ödeneği’ne (KÇÖ) Kütahya’da bin 787 iş yerinin, 21 bin 53 çalışanı için başvuru yaptığı bildirildi.

Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Çin’den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın mağdur olmaması için birçok destek paketi programa alındı. İstihdamın korunması amacıyla da Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) devreye sokuldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında devreye alınan “Kısa Çalışma Ödeneği’ne 5 Mayıs itibarıyla Kütahya’da bin 787 iş yeri, 21 bin 53 çalışanı için başvuruda bulundu. Öte yandan bin 649 iş yerinin 17 bin 552 çalışanı için başvurusu da sonuçlandı. Mart ve Nisan ayı kısa çalışma ödemeleri İŞKUR’a bildirilen IBAN numaralarına, IBAN bildirilmemişse PTT aracılığıyla yapıldı. İşverenler, https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yaptıkları kişilerin IBAN numaralarını girebilir ve KÇÖ sonuç bilgisi raporu ile çalışanlarının hak etme durumlarını görebilirler" denildi.

