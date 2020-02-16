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Kütahya'da kediye tekme atan kişiye idari para cezası

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Kütahya'da kediye tekme atan kişiye idari para cezası

Simav ilçesinde bir kediye tekme attığı güvenlik kamerasınca görüntülenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Fatih Mahallesi Kayacan Caddesi'nde kaldırımda yürüyen birisinin, yanından geçen kediye tekme atması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bu kişinin M.T. olduğu belirlendi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerel ve ulusal basında yer alan sokaktaki dostlarımızdan bir kediye yönelik Simav ilçe merkezinde gerçekleşen şiddet olayı ile ilgili olarak, kamera görüntüleri oldukça net. Şiddet uygulayan vatandaşın kimliğini polisimiz tespit etti. Kesinlikle kabul edilemez ve görmezden gelinmeyecek bir davranıştır, esefle kınıyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 ve 28/k maddelerine göre idari para cezası uygulamak üzere işlem başlatıldı."

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İdari para cezası Kedi Kütahya tekme

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