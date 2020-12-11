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Kütahya’da ’Kış lastiği’ denetimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini inceledi.Çevre yolu polis denetim noktaları, otogar, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda yapılan denetimlerde ekipler vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi ve mağduriyet yaşamaması için ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığını kontrol etti.Yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu görülürken, sürücülere taşıtlarında bulundurulması zorunlu olan avadanlıklarını (zincir, çekme halatı, ilk yardım çantası gibi) tamamlamaları konularında uyarılarda bulunuldu.1 Nisan’a dek devam edecek olan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini inceledi.
Çevre yolu polis denetim noktaları, otogar, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı’nda yapılan denetimlerde ekipler vatandaşların güvenle seyahat edebilmesi ve mağduriyet yaşamaması için ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığını kontrol etti.
Yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu görülürken, sürücülere taşıtlarında bulundurulması zorunlu olan avadanlıklarını (zincir, çekme halatı, ilk yardım çantası gibi) tamamlamaları konularında uyarılarda bulunuldu.
1 Nisan’a dek devam edecek olan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak.

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