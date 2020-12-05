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Kütahya’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kütahya’da, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kütahya’da kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi.Kütahya Zafer Meydanı’nda izni olmadığı halde aracıyla eşini işe gördürdüğünü söyleyen Ö.K., ceza yememek için polislere uzun süre itirazda bulundu.

Kütahya’da, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kütahya’da kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi.
Kütahya Zafer Meydanı’nda izni olmadığı halde aracıyla eşini işe gördürdüğünü söyleyen Ö.K., ceza yememek için polislere uzun süre itirazda bulundu. Polisler ile Ö.K. arasında sert tartışmalar yayandı. Ö.K., maske takmamak ve izinsiz sokağa çıkmak suçlarından ceza yazıldı.
Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.
Kısıtlamanın ilk günü Kütahya’nın cadde ve sokakları İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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