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Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı başlatılan biyolojik mücadele sürüyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı başlatılan biyolojik mücadele sürüyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki ormanlık alanda ağaçlara zarar veren kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı mücadele sürüyor.

Geçen yıl sonbahar mevsiminde yaklaşık 250 hektar ormanlık alana yayılarak ağaçlardaki yaprakları kurutan kızıl kuyruklu kayın tırtılıyla mücadele, bacillus biyoinsektisiti kullanılarak havadan ve karadan devam ediyor.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliğinde, gyrocopter yardımıyla havadan püskürtme aparatı aracılığıyla kayın ağaçlarına yapılan ilaçlama çalışması, mist blower ilaçlama cihazıyla karadan da sürdürülüyor.

İlaçlama çalışması, Domaniç ile İnegöl ilçeleri sınırında bulunan Kocayayla mevkiinde 80 hektar sahada uygulanıyor.

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