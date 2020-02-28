YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini öldü

Kütahya'da köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini öldü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.02.2020 23:20 | Son Güncelleme

Kütahya'da köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde, simit satmak için gittikleri köyden dönerken köprüden dereye düşen otomobildeki kayınbaba ile gelini hayatını kaybetti.

İlçedeki fırınlarında imal ettikleri simitleri satmak üzere sabah saatlerinde 43 PL 879 plakalı otomobille Samrık köyüne giden İbrahim Çankaya (75) ile gelini Döndü Çankaya'nın (48) akşam eve dönmemesi ve telefonlarına da ulaşılamaması üzerine Halil Çankaya, arkadaşlarıyla birlikte babasını ve eşini aramaya çıktı.

Kaza olma ihtimali üzerinde duran Çankaya ve arkadaşları, yol güzergahında yaptıkları araştırmada, babası ve eşinin bulunduğu otomobilin Samrık köyü yakınlarındaki köprüden dereye düştüğünü fark etti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın kazada yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede, otomobilin hızlı oluşu nedeniyle virajı alamayarak dereye düştüğü belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Dere Emet Köprü Kütahya Otomobil traik kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
13:18
İkindi
16:26
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.