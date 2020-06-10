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Kütahya'da Kovid-19 vakaları tespit edilen yaylada tedbir alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Kütahya'da Kovid-19 vakaları tespit edilen yaylada tedbir alındı

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilen yaylaya giriş çıkışların kontrollü yapılmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

Türkmen Dağı'nda bulunan Uluköy Yaylası'nda Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaylaya giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yaylada ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

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