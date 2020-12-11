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Kütahya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

Kütahya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Serdar Mehmet Ay'ın cenazesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Perli Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına getirildi.

Buradaki cenaze törenine baba Mücahit, anne Hülya Ay ile ailenin yakınları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğretmenler katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından, Ay'ın cenazesi toprağa verildi.

- "Çok sevilen bir öğrenciydi"

Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı, gazetecilere, öğrencisini kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Ay'ın uzun süredir kas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Balcı, "Serdar Mehmet Ay, okulumuzda çok sevilen bir öğrenciydi. Ölüm yakışmadı dediğimiz bir öğrenciydi. Çok üzüldük, Allah rahmet eylesin." dedi.

Kas hastalığı bulunan Ay, yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesine alınmış, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

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