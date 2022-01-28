Kütahya'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlandı

Kütahya'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastalık nedeniyle kente küçükbaş hayvan giriş çıkışının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde ve çevre illerde görülen koyun-keçi çiçek hastalığı sebebiyle Kütahya İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile Kütahya Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı küçükbaş hayvan girişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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