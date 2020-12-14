YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da kuyumcu soygununu komşu esnafın dikkati önledi

Kütahya'da kuyumcu soygununu komşu esnafın dikkati önledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.12.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kütahya'da kuyumcu soygununu komşu esnafın dikkati önledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kuyumcudan soygun girişiminde bulunan ve komşu esnafın durumu fark etmesinin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen zanlılar, iş yerinin kepenklerini araca bağlı çeki halatıyla kırarak soygun girişiminde bulundu.

Çevrede iş yeri bulunan esnaf Hayrettin Bozdemir'in durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bozdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, soygun girişiminde bulunanların 4 kişi olduğunu gördüğünü söyledi.

Olayı anlatan Bozdemir, "Kepenkleri kanca ile demire taktıklarını fark ettim. Sonra araçta kurulu çeki halatı ile kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araçta plaka yoktu. Silah çektiler, biz de yanlarına yaklaşamadık." dedi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:00
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Demıral Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.