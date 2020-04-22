YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı

Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kütahya'da mazot hırsızları fotokapana yakalandı

Kütahya'da iki şüphelinin Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesinden mazot çalma anları fotokapan ile kaydedildi.

Dereköy yakınlarındaki ağaç dikim sahasında çalışma yapan iş makinelerinden sürekli mazot hırsızlığı yaşanması üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri hırsızların yakalanması için fotokapan kurdu.

İş makinesinden yaklaşık 100 litre mazot çalınması üzerine fotokapanı inceleyen ekipler, bir kamyonetle gelen 2 zanlının ellerindeki bidonlara iş makinesinin deposundan mazot çaldıkları anın fotoğraflarını gördü.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından fotoğraflardan kimlikleri tespit edilen Y.E. ve Y.G'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada çalınan mazottan kalan 28 litrelik kısmı bulunarak Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
Anahtar Kelimeler:
fotokapan Hırsızlık Kütahya mazot

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:51
Yatsı
21:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.