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Kütahya’da Mehmetçik yemin etti

24.03.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 900 askerin yemin ettiği törene katıldı.

Kütahya’da Mehmetçik yemin etti

2023’e 1B tertip 900 asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.
Yemin törenine; Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Damcı, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

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