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Kütahya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 20:21 | Son Güncelleme

Kütahya'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Kütahya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Adil Bayram Tunç'un (40) kullandığı 43 EE 281 plakalı motosiklet, Kütahya-Çavdarhisar kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yola savrulan sürücü Tunç ile motosikletteki Volkan Türk'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Kütahya Motosiklet ölümlü kaza

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