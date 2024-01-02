Kütahya’da narkotik suçlarda 2022 ve 2023 yıllarına ait karşılaştırma verileri açıklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında bin 1, 2023 yılında bin 435 olay meydana geldi. Olay sayısında yüzde 43 artış, 2022 yılında bin 563, 2023 yılında 2 bin 87 şahsa adli işlem yapıldı. Şahıs sayısında yüzde 34 artış, 2022 yılında 85, 2023 yılında 148 şahıs tutuklandı, tutuklu sayısında yüzde 74 artış meydana geldi.

Suç unsuru olarak, 2022 yılında bin 688 gram, 2023 yılında 6 bin 92 gram sentetik kannabinoid, 2022 yılında 809 gram 2023 yılında 6 bin 201 gram esrar, 2022 yılında 7 bin 703 gram, 2023 yılında 7 bin 370 gram metamfetamin, 2022 yılında 179 gram, 2023 yılında 17 bin 421 gram skunk, 2022 yılında 1 gram, 2023 yılında bin 886 gram kokain, 2022 yılında 21 bin 160 adet, 2023 yılında 31 bin 779 adet sentetik ecza, 2022 yılında 963, 2023 yılında 514 adet ecstasy hap, 2022 yılında 39, 2023 yılında 163 kök kenevir, 2022 yılında 10 gram, 2023 yılında 12 gram eroin, 2022 yılında 16 gram, 2023 yılında 11 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

