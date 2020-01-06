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  4. Kütahya’da okullara kar tatili

Kütahya’da okullara kar tatili

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kütahya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Kütahya’da okullara kar tatili

Kütahya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar, Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet İlçesindeki temel eğitim kurumlarında (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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