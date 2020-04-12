Kütahya'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Günlüce köyü yakınlarındaki Çökren mevkisinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 arazözle müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın ardından bölgeye orman ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yanı sıra köylülerin de destek verdiğini belirten Keskin, "Vatandaşlarımızın da desteğiyle 6 arazözle yangın, hızlı müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü." diye konuştu.

Keskin, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

