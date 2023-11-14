Kütahya’da otobüs yolcusunun bavulunda 19 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan M.S. (50) isimli şahsın bavulunda yapılan aramalarda,19 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Kütahya tarihindeki en fazla sayıdaki sentetik ecza yakalaması olarak kayda geçen olayda şüphelinin İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucuları bavul içerisine koyarak Antalya’ya götürmek istediği tespit edildi.



