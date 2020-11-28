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Kütahya’da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 19:33 | Son Güncelleme

Kütahya’da işçi servisi ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 12 kişi yaralandı.

Kütahya’da işçi servisi ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya kent merkezi Bölücek Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Bilir yönetimindeki 43 S 194 plakalı işçi servisi otobüsü ile Kamil Yıldırım’ın idaresindeki 43 H 255 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Yarılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 11’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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