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Kütahya’da park ve bahçelere bakım

08.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk oyun parklarında oyuncak gruplarının bakımlarını yaparken, mevsim şartlarına göre ağaçlarında budama işlemlerini sürdürüyorlar.Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk oyun parklarında oyun gruplarının bakımlarını yaparken, mevsim şartlarına göre budaması yapılması gereken ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk oyun parklarında oyuncak gruplarının bakımlarını yaparken, mevsim şartlarına göre ağaçlarında budama işlemlerini sürdürüyorlar.
Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk oyun parklarında oyun gruplarının bakımlarını yaparken, mevsim şartlarına göre budaması yapılması gereken ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi, Enne ve Bahçelievler Mahallesi’nde parklardaki oyun gruplarının bakımı, boyama işlemleri ve tamirlerinin yanı sıra kaldırımlardaki ve orta refüjlerdeki ağaçların budama işlemlerini yapıyor. Çalışmaların diğer mahallelerde de devam edeceği belirtildi.

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