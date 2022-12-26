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Kütahya’da piyasa değeri yaklaşık 83 bin 783 TL olan uyuşturucu ele geçirildi

26.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Domaniç-Tavşanlı üzerinde uygulama noktasında “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta 119,69 gram piyasa değeri yaklaşık 83.783 TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da piyasa değeri yaklaşık 83 bin 783 TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen ilgiye göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespit etmiş olduğu araç ile Ö.K isimli şahsın Kütahya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ve Tavşanlı ilçesi üzerinden geçeceği bilgisine ulaşıldı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Domaniç-Tavşanlı üzerinde kurulan uygulama noktasında “dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Şüpheli şahsın araç içerisinden atmış olduğu 104,94 gram metamfetamin maddesi, şahsın üst aramasında ayakkabı içerisine saklamış olduğu, 14,75 gram metamfetamin toplamda 119,69 gram piyasa değeri yaklaşık olarak 83.783 TL olan metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise, 1 adet payp diye tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Şüpheli Ö.K isimli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatılırken, araç içerisinde bulunan B.D isimli şahsın dosya çerçevesinde tanık olarak ifadesi alınacak. B.D isimli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Ö.K isimli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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