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Kütahya’da polisin Bölge Uygulaması

03.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da polis ekipleri tarafından yapılan bölge uygulamasında, 195 şahıs, 55 araç ile 10 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.Uygulama sonucunda uyuşturucu madde, kesici alet ele geçirildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, yaya devriyeler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 2 Amir, 5 Resmi Ekip ( 11 Personel) ve 10 ÇMB personeli ile Dumlupınar Bulvarı, Ok Meydanı Mahallesi, Radar Caddesi, Hisar Bölgesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Cephanelik ve Hayvan Pazarı Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 195 şahıs, 55 araç ile 10 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.
Bölge Uygulamasında, 2,33 gram metamfetamin,4 adet payp ve 5 kesici alet ele geçirildi. 1 araç trafikten men edildi. Çevreye rahatsızlık veren 1, sarhoş 2 şahsa idari işlem yapıldı. 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.

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