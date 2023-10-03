YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da polisin Dar Alan Uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polisin Dar Alan Uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2023 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Dar Alan Uygulamasında 3 şahsın üzerinde 2.33 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Dumlupınar Bulvarında yapılan Dar Alan Uygulamasında, R.B. (34), S.B. (28) ve İ.B. (33) isimli şahıslardan, 4 parça halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette, 0.92 gram, 0.85 gram, 0.36 gram ve 0.20 gram olmak üzere toplam 2.33 gram metamfetamin ve 4 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altındaKuraklık nedeniyle Diyarbakır’da 300 kuş türü tehdit altında
Yozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandıYozgat’ta 2 firari hükümlü yakalandı
Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyorMahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
12:54
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Şulenur eczanesi
Emet
Tanrikulu eczanesi
Cavdarhisar
Fatih eczanesi
Simav
Şifa eczanesi
Hisarcik
Türker eczanesi
Saphane
Başol eczanesi
Gediz
Hisar eczanesi
Domanic
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.