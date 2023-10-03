Kütahya’da polisin Dar Alan Uygulamasında uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Dumlupınar Bulvarında yapılan Dar Alan Uygulamasında, R.B. (34), S.B. (28) ve İ.B. (33) isimli şahıslardan, 4 parça halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette, 0.92 gram, 0.85 gram, 0.36 gram ve 0.20 gram olmak üzere toplam 2.33 gram metamfetamin ve 4 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

