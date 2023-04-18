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Kütahya’da Ramazan Bayramı süresince trafik tedbirlerinde 375 ekip ve 753 personel görev yapacak

18.04.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi ve sürecince trafik tedbirlerinde 375 ekip ve 753 personelin görev yapacağını duyurdu.

Kütahya’da Ramazan Bayramı süresince trafik tedbirlerinde 375 ekip ve 753 personel görev yapacak

İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri konusunda yaptığı açıklamada, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı’nın, okulların ara tatili ile birleştirilmesi nedeniyle şehirlerarası karayollarında taşıt trafiğinin artacağına dikkat çekildi.

Açıklamada,” İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge çerçevesinde vatandaşlarımızın trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, tatillerini huzur ortamı içerisinde geçirebilmelerini temin etmek amacıyla, şehirlerarası karayollarımızda trafik ekiplerimizin görünürlüğünü arttırarak sürücülerin dikkatini en üst seviyede tutmak ve oluşabilecek olumsuzluklara en hızlı şekilde müdahale edebilmek amacıyla her 10 kilometreye bir ekip görevlendirilmiştir. "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi çerçevesinde şehirlerarası seyahat eden sürücülere trafik kuralları "Yaşam Tüneli"mizde tekrar hatırlatılacaktır. Otogara ilave personel görevlendirmesi yapılarak otogardan çıkış yapan tüm şehirlerarası otobüsler denetlenmekte, yolcuların emniyet kemerlerini takarak seyahate başlamaları sağlanmaktadır. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde trafik kural ihlali yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla seyahat boyunca bir personelimiz sivil kıyafetle görevlendirilmiştir. Tatil süresi boyunca drone kullanılarak sürekli sol şerit kullanımı, ardı ardına şerit değiştirme, banket kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı gibi trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik havadan trafik denetimleri icra edilecektir. Tatil süresince planlanan trafik tedbirlerinde toplam 375 ekip ve 753 personel görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"ifadelerine yer verildi.

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