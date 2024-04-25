Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.





