YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satan 6 şüpheli yakalandı

AA AA
25.04.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da ruhsatlı silahlarını çalınmış gibi gösterip satarak kazanç elde ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasal yollardan aldıkları bulundurma ruhsatlı silahlarını kaçak yollardan sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 tabanca, 5 tüfek ve bu silahlara ait mermi ve şarjörler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların bulundurma ruhsatı ile yasal yollardan satın aldıkları silahları, çalınmış gibi gösterip yasa dışı yollardan satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı yolda yine kaza: 1 yaralıAynı yolda yine kaza: 1 yaralı
Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyorMersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçtiYıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçti
Anahtar Kelimeler:
Kütahya operasyon

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Nisan Cuma

İmsak
04:27
Sabah
06:00
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:55
Yatsı
21:22
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.