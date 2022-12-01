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Kütahya’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı, şüpheli 1 kişi tutuklandı

01.12.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 4 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Kütahya’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı, şüpheli 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, son 2 gün içeresinde çeşitli mahallenden 4 kişi zehirlenme şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenilen 4 kişinin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle çalışma başlattı. Polis ekipleri, sahte içme imal ettiği ve sattığı şüphesiyle M.A. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Bu arada, Yenidoğan Mahallesi’nde önceki gün evinde ölü olarak bulunan 32 yaşındaki Ö.A.’nın da sahte içkiden hayatını kaybetmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki

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