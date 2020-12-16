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Kütahya’da sahte para operasyonuna 2 tutuklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.12.2020 21:35 | Son Güncelleme

Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde örgütlü olarak parada sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

Kütahya’da sahte para operasyonuna 2 tutuklama

Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde örgütlü olarak parada sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıların evlerinde aramada 31 adet sahte 100 TL, 3 adet sahte 200 TL, 15 adet sahte 50 TL, 1 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 65 adet tabanca mühimmatı, 1 adet bilgisayar, 1 adet bilgisayar yazıcısı ele geçirildi. Zanlılardan A.T. ve Ş.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. isimli zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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