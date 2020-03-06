YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da sarı duman paniği

Kütahya’da sarı duman paniği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kütahya’da özel sektörü ait Azot Tesisleri’nin bacasından çıkan sarı duman vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, yetkililer, durumun küçük bir arızadan kaynaklandığını ve çevreye herhangi bir zararının söz konusu olmadığını bildirdi.İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

Kütahya’da özel sektörü ait Azot Tesisleri’nin bacasından çıkan sarı duman vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, yetkililer, durumun küçük bir arızadan kaynaklandığını ve çevreye herhangi bir zararının söz konusu olmadığını bildirdi.
İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. Kütahya Azot Tesisleri Teknik Servisler Müdürü Serkan Karakoç, yaptığı açıklamada, arızanın kısa sürede giderilerek durumun normale döndüğünü kaydetti.
Karakoç, "Tesisler devrede. Herhangi bir sıkıntı yok. Mekanık bir arazı oldu. Sarıgazın çıktığı yer Nitrik asit üretim tesisi burası. Nitrik asit üretilirken NOx gazları çıkıyor. Bununla ilgili de bizim sistemde filtremiz var. Yakma sistemimiz var. Bu sistem ile zararsız N2 (Azot gazı) gazı haline getiriyor. Bugün ufuk bir mekanik arıza meydana geliyor. 15 dakika sistem çalışmayınca sarı duman çıkıyor. Herhangi bir zararı yoktur. Endişelenecek bir durum yoktur" dedi.
Bu arada, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine gerekli hassasiyeti gösterip fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerin, konuyla alakalı tutanak tutuğu belirtildi.
Sarıgazın bir saat sonra tamamen kaybolduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardıTarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu

Mutfak sanatlarıyla göçmen entegrasyonu

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salda Gölü'ndeki yapılar "temelsiz" inşa edilecek

Salda Gölü'ndeki yapılar "temelsiz" inşa edilecek

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Kübra Ateş Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.