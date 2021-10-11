Kütahya'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada sürücü öldü, bir kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erkan Oruç (53) yönetimindeki 35 EN 604 plakalı sebze yüklü tır, Gediz-Kütahya kara yolu Yaylaköy yakınında şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Araçta bulunan ve kazada yaralanan Muzaffer Uzun (68) Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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