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Kütahya’da serada 18 kök Hint keneviri ele geçirildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Jandarma KOM ekiplerince yapılan operasyonda O.Y.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Jandarma KOM ekiplerince yapılan operasyonda O.Y. (61) isimli bir kişinin, evinin bahçesindeki serada 18 kök Hint keneviri ile 455 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Domaniç ilçesi Küçükköy Köyünde O.Y(61) isimli şahsın serada kenevir ektiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada şüpheli O.Y’nin evinin bahçesinde bulunan serada fasulye ve mısırların arasına ekilmiş 18 kök kenevir bitkisi ve kurutulmak için sökülmüş 455 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.Y, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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