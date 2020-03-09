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Kütahya’da şiir dinletisi programı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın ve Anne” konulu Germiyan Şiir Dinletisi programı düzenlendi.Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şair ve Yazarları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Kadın ve Anne” konulu Germiyan Şiir Dinletisi Hezar Dinari Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Germiyan Şiir Dinletisi programının sona ermesiyle birlikte hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.Programın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, çiçek hediye etti.

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadın ve Anne” konulu Germiyan Şiir Dinletisi programı düzenlendi.
Dünya Kadınlar Gününe özel olarak Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şair ve Yazarları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Kadın ve Anne” konulu Germiyan Şiir Dinletisi Hezar Dinari Kültür Merkezinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Germiyan Şiir Dinletisi programının sona ermesiyle birlikte hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, sahne alan sanatçılara katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
Programın ardından Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, hemşehrilerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, çiçek hediye etti.

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