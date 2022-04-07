Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen iki akraba S.K. ve Y.K'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli çaplarda 4 tabanca, bir av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, 6 tabanca şarjörü, 27 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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