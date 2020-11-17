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Kütahya’da SOGEP Proje Uygulama Eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı olan proje sahibi kurum ve kuruluşlarla çevrim içi olarak SOGEP Başlangıç Toplantısı düzenlendi.Toplantıya, proje ekiplerinde yer alan 50 katılımcı ve Ajans uzmanları katıldı.Genel Sekreter Veli Oğuz’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı SOGEP projelerinin uygulama süreci hakkında bilgi verilmesi ve katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden 171 kurum ve kuruluşun iş birliğinde yürütülecek projeler kapsamında 146 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 5 bin 144 eğitim verilmesi, 376 kişinin istihdamı ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 10 adet atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacağı belirtildi.

Kütahya’da SOGEP Proje Uygulama Eğitimi

Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında başarılı olan proje sahibi kurum ve kuruluşlarla çevrim içi olarak SOGEP Başlangıç Toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, proje ekiplerinde yer alan 50 katılımcı ve Ajans uzmanları katıldı.
Genel Sekreter Veli Oğuz’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı SOGEP projelerinin uygulama süreci hakkında bilgi verilmesi ve katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.
Kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinden 171 kurum ve kuruluşun iş birliğinde yürütülecek projeler kapsamında 146 eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 5 bin 144 eğitim verilmesi, 376 kişinin istihdamı ya da kendi işini kurma suretiyle iş gücüne katılım sağlaması ve 10 adet atıl kamu binasının ekonomiye kazandırılması sağlanacağı belirtildi.

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