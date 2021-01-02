YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.01.2021 12:32 | Son Güncelleme

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir iş yerinin avlusunda define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir iş yerinin avlusunda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi N.M, H.B, E.Ç. ve Z.S'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İncelemede, şüphelilerin 5 metre derinlikte kazı yaptıkları belirlendi.

Kazı yapılan alanda 2 kürek, 2 kova, detektör, el feneri, kırıcı matkap, merdiven, 5 metre uzunluğunda urgan ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de yasal işlem uygulandı.

Define aramak için izinsiz kazı yaptıkları öğrenilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:09
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Arık Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Çarşı Zeytinler Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Germiyan Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.