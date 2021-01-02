Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir iş yerinin avlusunda define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir iş yerinin avlusunda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi N.M, H.B, E.Ç. ve Z.S'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İncelemede, şüphelilerin 5 metre derinlikte kazı yaptıkları belirlendi.

Kazı yapılan alanda 2 kürek, 2 kova, detektör, el feneri, kırıcı matkap, merdiven, 5 metre uzunluğunda urgan ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle de yasal işlem uygulandı.

Define aramak için izinsiz kazı yaptıkları öğrenilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

