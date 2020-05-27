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Kütahya'da sokak köpeği silahla vuruldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Olayın ardından araçla kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da bir otomobilden sokak köpeğinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi'nde bir araçtan köpeğe ateş edildiğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayla vurulan köpeğin telef olduğunu belirledi. Çevrede yapılan incelemede ise tabancaya ait boş mermi kovanı bulundu.

Plakası tespit edilen otomobille uzaklaşan H.D, M.A.Y, U.G. ve H.D, polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı.

Köpeğe M.A.Y'nin ateş ettiği öne sürüldü. Tabancanın ise bir çöp kutusuna atıldığı öğrenildi.

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