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Kütahya’da stat işi tamam

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yenileme çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.1938 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Dumlupınar Stadyumu’nda 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, radye temel şeklinde yapılan bin 600 kişilik tribün ile bin 500 adet modüler yapılı çelik portatif tribünün 4 milyon 248 bin TL’ye mal olduğu, bin 600 kişilik tribünün alt kısmında hakem odaları, soyunma odaları, idare odası, revir ve ortak kullanım alanları oluşturulacağını söyledi.Gayret, çalışmaların mayıs ayı içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yenileme çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.
1938 yılında inşa edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Dumlupınar Stadyumu’nda 3 bin 100 kişi kapasiteli tribün yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, radye temel şeklinde yapılan bin 600 kişilik tribün ile bin 500 adet modüler yapılı çelik portatif tribünün 4 milyon 248 bin TL’ye mal olduğu, bin 600 kişilik tribünün alt kısmında hakem odaları, soyunma odaları, idare odası, revir ve ortak kullanım alanları oluşturulacağını söyledi.
Gayret, çalışmaların mayıs ayı içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını kaydetti. Vali Ömer Toraman da, tribün çalışmalarını yerinde inceleyerek, Müdür Gayret’ten bilgiler aldı.

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