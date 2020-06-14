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Kütahya'da suçüstü yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kütahya'da suçüstü yakalanan 3 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, Beyce köyü yakınında uyuşturucu satmaya çalışan S.T. (24), Ş.T. (18) ve A.D.'yi (19) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 686 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve Ş.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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