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Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

04.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şüpheli şahsın üzerinde toplam 5.15 gram metamfetamin ve 1.99 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları M. A. isimli şüpheli şahıstan, 4.47 gram metamfetamin ve 0.80 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Mahallesi 1.Zafer Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurdukları S. Ş. isimli şüpheli şahıstan ise, 0.68 gram metamfetamin ve 1.19 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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