Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen eserlerin de olduğu 116 parça tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi'nde yaşayan İ.T'nin evinde, kaçak define kazılarında bulunan antik dönemlere ait tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 55 sikke, 24 yüzük, 4 mühür, 21 tanımlanamayan metal obje, 2 taş obje, 4 toprakta pişirilmiş obje, 1 Arapça el yazması kitap, 3 kılıç, 2 kılıç kını ile 1 define arama dedektörü ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

