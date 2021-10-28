Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, çeşitli figürlü 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında Y.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 1 baykuş figürlü obje, 2 haç şeklinde obje, 1 sikke ve gümüş zincire takılı obje ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçak define kazılarında bulunduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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