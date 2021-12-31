YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de hafızlık icazet töreni düzenlendi

Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de hafızlık icazet töreni düzenlendi

31.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de hafızlık icazet töreni düzenlendi

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Emir Sultan ve Bölge Yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için tarihi Ulu Cami'de icazet töreni yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, törende yaptığı konuşmada, hafızların Kur’an-ı Kerim’in ışığı altında ömür sürmelerini diledi.

Başkanlığın genç yaşlı, kadın erkek herkese Kur’an kurslarında, camilerde, farklı kurum ve yerlerde gece gündüz Kur’an hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Birileri ‘4-6 yaşındaki çocuğa Kur’an mı öğretilir’ diye rahatsız olsa da bu millete Kur’an öğretmek, bu millete dinini öğretmek kanunla bizim görevimizdir. Böyle hizmetler verildiği halde Kur’an okumayı bilmeyen varsa bu çok üzücü bir şeydir. Onun için içinizde, toplumumuzda Kur’an okumayı bilmeyen kalmasın. Kim ister kalbinin karanlık olmasını? İstemiyorsan o zaman Kur’an’la buluşmamız lazım. Kur’an’la buluştuğumuz zaman tarihte olduğu gibi ecdadımızın izzetle, şerefle, onurla tarihe nokta koyduğu gibi gelecekte de o ecdadın nesli olarak bu millet yine aynı izzetli ve şanlı tarihini yaşayacaktır. Onun için çaremiz Kur’an’a sarılmaktan geçiyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de konuşmalarında, hafız öğrencileri kutladı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri Fatih Okumuş ve Musa Coşkun’un Kur’an ziyafeti sunduğu törende, Reisül-Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

Tören, öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Kütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandıKütahya'da höyük kazısında 4 bin 500 yıllık urgan parçalarına rastlandı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:13
Öğle
13:08
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Defne Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.