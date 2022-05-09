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Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.05.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Gülmezer (60) yönetimindeki 43 AB 033 plakalı otomobil, Kütahya - Tavşanlı kara yolunun 24. kilometresinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park eden 34 EL 9844 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün eşi Rahime Gülmezer'in (46) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kütahya

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