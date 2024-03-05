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Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AA AA
05.03.2024 07:47
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Kütahya'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki 20 SH 460 plakalı tır ile Ahmet Said Gökgün'ün (63) kullandığı 43 LB 608 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresindeki Ahmetoğlu Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Aynur Gökgün (54) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Aynur Gökgün, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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trafik kazası Kütahya

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