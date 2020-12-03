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Kütahya’da trafik kazaları: 3 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 03.12.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kütahya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya’da trafik kazaları: 3 yaralı

Kütahya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalar, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Faysal Ö. yönetimindeki 01 ACT 076 plakalı otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Kabadayı idaresindeki 38 HG 846 plakalı kamyonete ve Ayhan Y. idaresindeki 34 DHE 484 plakalı TIR’a çarptı.
Kazada, Faysal A. ve Erhan Ç. yaralandı.
Kütahya Otogar Kavşağı’nda otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastenesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

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