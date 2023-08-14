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Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

14.08.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce polis uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönünde bilgiler elde edilen şahsa ait araç Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. İçerisinde B. K. isimli şahsın bulunduğu araçta, şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde, 300,9 gram kokain ve 983,83 gram metamfetamin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce çıkartılacak.

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