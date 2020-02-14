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Kütahya’da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 3 kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ayvalı Köyü Sorkun mevkiinde Jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında park halinde bulunan şüpheli 10 AFH 28 plakalı aracın içinde bulunan A.

Kütahya’da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ayvalı Köyü Sorkun mevkiinde Jandarma ekipleri tarafından icra edilen devriye esnasında park halinde bulunan şüpheli 10 AFH 28 plakalı aracın içinde bulunan A. O., B. K., ve H. B. isimli şahısların araçtan iki parça gazete kağıdını dışarıya attıkları tespit edildi. Yapılan incelemede yere atılan gazete kağıtları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen ot türü malzeme ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, zanlılar hakkında adli işlemlere başlandı.

Kütahya’da uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 3 kişi gözaltına alındı

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